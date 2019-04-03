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Кличко: Киев способствует реализации украинских стартапов

Новости » Телеком & IT    03.04.2019 - 18:18
Кличко: Киев способствует реализации украинских стартапов
Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)

Кличко принял участие в презентации проекта Kyiv Global Business Tech Incubator

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в презентации проекта Kyiv Global Business Tech Incubator, что поможет продвижению столичных стартапов по всему миру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

По словам мэра, Киев сегодня активно развивается и является площадкой для воплощения новых идей, внедрения перспективных проектов.

«Мы разрабатываем технологические проекты, которые помогают столице становиться современным, комфортным и безопасным городом. И украинские стартапы доказали свою конкурентоспособность и каждый год занимают первые позиции в мировых рейтингах. Немало проектов получают финансирование от международных фондов, платформ, от инвесторов. Мы со своей стороны тоже способствуем их реализации. Предоставляем доступ к данным городских служб и сервисов, стимулируем воплощение новых идей в различных сферах жизни столицы», - сказал мэр.

Новый Kyiv Global Business Tech Incubator будет частью международной инновационной эко-системы и нацелен не только на молодежные стартапы и IT, но и на коммерциализацию разработок столичных университетов. Инкубатор будет доступным для ученых, преподавателей, исследователей и студентов университетов, а также для стартап-групп. К вступлению в инкубатор допустят проекты, связанные с широким спектром технологий в механике, химической, электрической и космической инженерии, фармакологии, медицине, информационных технологиях.

Мэр столицы напомнил, что одним из примеров удачного воплощения инновационных проектов является Kyiv Smart City Hub. С его помощью столица сегодня привлекает молодых специалистов для внедрения проектов, ориентированных на развитие городской инфраструктуры.

Кличко поблагодарил специалистам USAID, которые помогли в разработке Kyiv Global Business Tech Incubator.

Инкубатор будет находиться в Американском доме, на улице Николая Пимоненко в Киеве. Потом проект переедет в помещение одного из столичных университетов.

 

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