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Кличко як свідок виступив у суді щодо подій на Майдані у лютому 2014  

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 16:42
Кличко як свідок виступив у суді щодо подій на Майдані у лютому 2014   Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко дав свідчення у Святошинському районному суді столиці, який розглядає справу розстрілів на Майдані незалежності у лютому 2014 року.

Про це повідомляє його офіційний сайт.

Кличко викликали до суду на вимогу захисників колишніх "беркутівців", яких звинувачують у вбивствах активістів Революції Гідності.

Віталій Кличко свідчив про події, в яких особисто брав участь як народний депутат та один з лідерів Майдану.

Зокрема, про початок акцій після непідписання Віктором Януковичем Угоди про Асоціацію з ЄС, про реакцію на побиття студентів у ніч на 30 листопада, про штурм силовиками Будинку профспілок та переговори лідерів Майдану з тодішнім керівництвом держави. А також про трагічні події - розстріли активістів Майдану на вулиці Інститутській 18 та 20 лютого 2014 року.

Кличко заперечив припущення адвокатів колишніх "беркутівців", які звинувачують мирних протестувальників у застосуванні проти правоохоронців вогнепальної зброї.

Нагадаємо, 18 лютого, в Києві відбулася пам'ятна хода до роковин розстрілів на Майдані. Під Офісом президента також відбулася акція протесту, з вимогою розслідувати справи Майдану.

Крім того, напередодні роковин розстрілів на Майдані український парламент схвалив заяву про засудження режиму Януковича.

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