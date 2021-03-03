Кличко як свідок виступив у суді щодо подій на Майдані у лютому 2014
Мер Києва Віталій Кличко дав свідчення у Святошинському районному суді столиці, який розглядає справу розстрілів на Майдані незалежності у лютому 2014 року.
Про це повідомляє його офіційний сайт.
Кличко викликали до суду на вимогу захисників колишніх "беркутівців", яких звинувачують у вбивствах активістів Революції Гідності.
Віталій Кличко свідчив про події, в яких особисто брав участь як народний депутат та один з лідерів Майдану.
Зокрема, про початок акцій після непідписання Віктором Януковичем Угоди про Асоціацію з ЄС, про реакцію на побиття студентів у ніч на 30 листопада, про штурм силовиками Будинку профспілок та переговори лідерів Майдану з тодішнім керівництвом держави. А також про трагічні події - розстріли активістів Майдану на вулиці Інститутській 18 та 20 лютого 2014 року.
Кличко заперечив припущення адвокатів колишніх "беркутівців", які звинувачують мирних протестувальників у застосуванні проти правоохоронців вогнепальної зброї.
Нагадаємо, 18 лютого, в Києві відбулася пам'ятна хода до роковин розстрілів на Майдані. Під Офісом президента також відбулася акція протесту, з вимогою розслідувати справи Майдану.
Крім того, напередодні роковин розстрілів на Майдані український парламент схвалив заяву про засудження режиму Януковича.