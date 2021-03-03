Кличко в качестве свидетеля выступил в суде по событиям на Майдане в феврале 2014

Мэр Киева Виталий Кличко дал показания в Святошинском районном суде столицы, который рассматривает дело расстрелов на Майдане независимости в феврале 2014 года.

Об этом сообщает его официальный сайт .

Кличко вызвали в суд по требованию защитников бывших "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах активистов Революции Достоинства.

Виталий Кличко говорил о событиях, в которых принимал участие как народный депутат и один из лидеров Майдана.

В частности, о начале акций после неподписания Виктором Януковичем Соглашения об ассоциации с ЕС, о реакции на избиение студентов в ночь на 30 ноября, о штурме силовиками Дома профсоюзов и переговорах лидеров Майдана с руководством государства. А также о трагических событиях – расстреле активистов Майдана на улице Институтской 18 и 20 февраля 2014 года.

Кличко опроверг предположение адвокатов бывших "беркутовцев", которые обвиняют мирных протестующих в применении против правоохранителей огнестрельного оружия.