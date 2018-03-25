Кличко не виключає своє висунення на пост президента України

Кличко може балотуватися на виборах в 2019 році

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що балотуватиметься на посаду президента України на виборах у 2019 році. Про це Кличко заявив в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel.

"Цього (висунення на пост президента України, - ред.) я не виключаю. Але спочатку я маю досягти успіху в Києві і довести до кінця те, що я обіцяв людям", - заявив Кличко.

Зазначимо, Кличко мав намір взяти участь у виборах президента України в 2014 році, проте зняв кандидатуру на користь нині чинного президента Петра Порошенка. Навесні 2015 року олігарх Дмитро Фірташ на судовому процесі у Відні розповів, що зустрічався з Кличком і Порошенком напередодні виборів у 2014 році, і на цій зустрічі сторони домовилися, що Кличко зніме свою кандидатуру.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не буде брати участі у президентських виборах.

"Я не збираюся брати участь у президентських виборах. Моє завдання зробити Україну кращою на цій посаді, на якій я є зараз", - сказав Гройсман.