Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Гройсман: я не збираюся брати участь у президентських виборах

НовиниПолітика    16.03.2018 - 19:00
Фото: Володимир Гройсман
Фото: Володимир Гройсман

Гройсман не збирається балотуватися у президенти

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не братиме участі у президентських виборах. Про це Гройсман сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Я не збираюся брати участі у президентських виборах. Моє завдання зробити Україну кращою на цій посаді, на якій я є зараз", - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що йому відомо про чутки, нібито він збирається балотуватися в президенти. Однак, його цікавить робота в уряді.

На питання журналіста Валерія Калниша про те, чи є у Володимира Гройсмана внутрішня готовність стати президентом країни, прем'єр відповів, що у нього є готовність до відповідальності.

"Але у мене немає жодного бажання і жодних планів балотуватися в президенти України", - додав Гройсман.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року в ході прес-конференції в Києві президент України Петро Порошенко повідомив, коли прийме рішення про участь в наступних президентських виборах.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Україна розірве програму економічного співробітництва із Росією наступної середи, - Гройсман
Теги: Володимир Гройсман
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top