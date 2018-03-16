Гройсман: я не збираюся брати участь у президентських виборах

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не братиме участі у президентських виборах. Про це Гройсман сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Я не збираюся брати участі у президентських виборах. Моє завдання зробити Україну кращою на цій посаді, на якій я є зараз", - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що йому відомо про чутки, нібито він збирається балотуватися в президенти. Однак, його цікавить робота в уряді.

Політичний капітал є для мене другорядним. Я хочу зробити країну кращою в межах можливостей та компетенції. Це велика мотивація для мене. Знаю про розмови, про мої ніби-то політичні амбіції. Моя амбіція – зробити країну кращою. Я не збираюся брати участь в президентських виборах. pic.twitter.com/DaUVuKh5gI — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018

На питання журналіста Валерія Калниша про те, чи є у Володимира Гройсмана внутрішня готовність стати президентом країни, прем'єр відповів, що у нього є готовність до відповідальності.

"Але у мене немає жодного бажання і жодних планів балотуватися в президенти України", - додав Гройсман.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року в ході прес-конференції в Києві президент України Петро Порошенко повідомив, коли прийме рішення про участь в наступних президентських виборах.