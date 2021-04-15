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Кличко ефективніше за очільників держави бореться з COVID-19, - опитування

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко найбільш ефективно реагує на загрозу коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" серед киян 10-11 квітня.

Так, 49% мешканців столиці вважають, що Кличко ефективно бореться з пандемією. Водночас 29% опитаних вважають ефективними дії президента України, і лише 18% позитивно оцінили дії прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

У рейтингу довіри до політиків перше місце посідає Віталій Кличко - меру столиці довіряють 56% киян. Володимиру Зеленському - 43% опитаних, Володимиру Гройсману - 34%, Петру Порошенку - 33%, Дмитру Разумкову - 33%, Юлії Тимошенко - 21%, Юрію Бойку - 15%, Денису Шмигалю - 14%.

Дослідження було проведене 10-11 квітня 2021 року методом телефонного опитування з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія - мешканці Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності не більше 2.8%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 72% киян підтримують введення Кличком локдауну у Києві, а 69% виступили за його продовження.

Раніше Віталій Кличко закликав уряд дати киянам можливість лікуватись у відомчих лікарнях та оголосити загальнонаціональний локдаун.

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