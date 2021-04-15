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Три чверті киян підтримують введений Кличком локдаун у столиці, - опитування

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 10:41
Три чверті киян підтримують введений Кличком локдаун у столиці, - опитування Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Більшість киян підтримують введений Віталієм Кличком локдаун у столиці та вважають доцільним його продовження.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 72% опитаних вважають рішення Кличка про посилений карантин з 5 по 16 квітня правильним. 69% підтримали рішення влади про продовження локдауну у разі ухвалення.

Три чверті киян підтримують введений Кличком локдаун у столиці, - опитування

Три чверті киян підтримують введений Кличком локдаун у столиці, - опитування

Дослідження було проведене 10-11 квітня 2021 року методом телефонного опитування з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія - мешканці Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності не більше 2,8%.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що загальнонаціональний локдаун та обмеження переміщень між регіонами - єдиний спосіб зменшити кількість хворих на коронавірус.

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