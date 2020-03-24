Мер Віталій Кличко допустив закриття Києва на в'їзд та виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що, якщо ситуація з коронавірусом у Києві погіршиться, то будуть посилені карантинні заходи.

"Сьогодні, можу сказати, ситуація (з коронавірус, - ред.) ще контрольована. Але, якщо вона почне різко погіршуватись, у нас не буде іншого виходу, як запровадити більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування містом, закривати в'їзди та виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Все те, що я зараз перерахував, все це можливо", - заявив він.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що станом на ранок 24 березня в Києві 29 випадків зараження коронавірусом. Всього в Україні 84 випадків зараження Covid-19.

Втім, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук заявив, що в області діагностували ще 13 випадків зараження коронавірусом.

РБК-Україна писало, що зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 10 областях.