Кличко про дистанційну освіту: жодні рейтинги не вартують здоровʼя та життя дітей

"Багато звернень від батьків. Дійсно, всі бажають, щоб діти пішли до школи. Ми також бажаємо. Але ухвалюючи ті чи інші рішення, ми піклуємося в першу чергу про здоров’я найголовнішого, що у нас є - наших дітей. Якщо хтось думає там про якісь рейтинги. Думає, це популярне чи непопулярне рішення. Я одне можу сказати: жодне життя дитини не коштує рейтингів і всього іншого", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що відновлення очного навчання дітей можливе лише після зменшення кількості хворих.

"Якщо під час першої хвилі діти майже не хворіли, то сьогодні у нас інфекційні відділення майже повністю заповнені. У нас хворіє велика кількість школярів і викладачів, багато груп в дитячих садочках закриті. Ми спираємось на висновки експертів-вірусологів: якщо не зменшиться кількість захворювань, ми не зможемо відкрити навчальні заклади. Вчора 1700 людей захворіли, сьогодні понад 2 тис. людей. Ми бачимо антирекорди смертності. Якщо цифри хворих зменшаться, крива піде вниз, ми зможемо почати з того, що 1-4 класи підуть до школи", - підсумував лідер "УДАРу".