ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Кличко про дистанційну освіту: жодні рейтинги не вартують здоровʼя та життя дітей

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 10:21
Кличко про дистанційну освіту: жодні рейтинги не вартують здоровʼя та життя дітей Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Київська влада ухвалила непопулярне рішення про закриття закладів освіти, щоб захистити життя дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Багато звернень від батьків. Дійсно, всі бажають, щоб діти пішли до школи. Ми також бажаємо. Але ухвалюючи ті чи інші рішення, ми піклуємося в першу чергу про здоров’я найголовнішого, що у нас є - наших дітей. Якщо хтось думає там про якісь рейтинги. Думає, це популярне чи непопулярне рішення. Я одне можу сказати: жодне життя дитини не коштує рейтингів і всього іншого", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що відновлення очного навчання дітей можливе лише після зменшення кількості хворих.

"Якщо під час першої хвилі діти майже не хворіли, то сьогодні у нас інфекційні відділення майже повністю заповнені. У нас хворіє велика кількість школярів і викладачів, багато груп в дитячих садочках закриті. Ми спираємось на висновки експертів-вірусологів: якщо не зменшиться кількість захворювань, ми не зможемо відкрити навчальні заклади. Вчора 1700 людей захворіли, сьогодні понад 2 тис. людей. Ми бачимо антирекорди смертності. Якщо цифри хворих зменшаться, крива піде вниз, ми зможемо почати з того, що 1-4 класи підуть до школи", - підсумував лідер "УДАРу".

Раніше столична влада ухвалила рішення перевести усі школи міста на дистанційне навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту
Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення