Кличко: из бюджета Киева силам безопасности и обороны столицы будет выделено 1,1 млрд гривен

"В нынешних сложных условиях мы делаем все возможное для помощи нашим ветеранам-защитникам и их семьям, поддержки внутренне перемещенных лиц, которых сегодня в Киеве почти 400 тысяч. Помогаем Вооруженным силам Украины. В прошлом году в поддержку сил безопасности и обороны Киева мы профинансировали из бюджета города около 850 миллионов гривен. С начала этого года - около 350 миллионов. И продолжаем выделять денежные средства. На этот год запланировано в целом - более 1 млрд 100 миллионов гривен из бюджета столицы", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

"Также мы передаем бойцам на передовую помощь, которую привлекаем сами - от международных партнеров. Мы передавали автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки. И продолжаем это делать. И я благодарен всем, кто помогает, собирает и присылает то необходимое, что нужно нашим защитникам. Сегодня, например, получим от Австрии более 2 тысяч тактических аптечек для военных. И сразу передадим их на фронт подразделениям территориальной обороны Киева", - подчеркнул Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что на базе Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны создается новый современный центр реабилитации для украинских защитников.

Также сообщалось, что Киев первым готовится запустить "Электронный кабинет защитника". Военнослужащие и ветераны войны смогут получать через смартфон около 200 государственных и муниципальных услуг.