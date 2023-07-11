Площадь нового реабилитационного центра для военных составит 35 тысяч кв. м, - Кличко

Первая очередь строительства реабилитационного центра для военных в Киеве будет введена до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра Киева Виталия Кличко.

"Это касается медицинского центра реабилитации военных, ветеранов - мы над этим работаем. И я убежден, что в столице есть все условия для этого. Это пять гектаров, 35 тысяч квадратных метров здания, которое мы ремонтируем. В первую очередь введем до конца этого года, а следующую - в 2024-м", - сообщил Виталий Кличко, отвечая на вопрос о масштабных проектах, реализуемых в Киеве.

По словам Кличко, один из таких центров уже работает, и параллельно идет его реконструкция. Сегодня в нем проходят реабилитацию 120 военных.

"Физическая, психологическая реабилитация военных - один из ключевых вызовов", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщал, что медицинский центр реабилитации для украинских защитников создается на базе коммунального некоммерческого предприятия "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны".

Это заведение принимает пациентов на реабилитацию с июня прошлого года. За это время здесь получили помощь более 1500 защитников.