Кличко: буду боротися, щоб зберегти самоврядування в моєму місті і країні

"Я завжди говорив, що не можна писати і ухвалювати закони, керуючись політичною доцільністю, чиїмись політичними інтересами. А в даному випадку йдеться про наступ на місцеве самоврядування, яке у будь-якій європейській сучасній державі є фундаментом демократії. Я буду боротися, щоб зберегти самоврядування в моєму місті, в моїй країні. Це вкрай важлива річ!" - заявив Віталій Кличко.

За його словами, ухвалення закону про столицю може призвести до колапсу управління в столиці і додаткового соціального напруження в місті. Тому його текст він надіслав на експертизу до провідних європейських структур.

"Ми надіслали запит, не чекаючи Верховної ради, до європейських партнерів і отримали 20 сторінок зауважень. Звертався до пана Андреаса Кіфера - генерального секретаря Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. До пана Георга Мільбрандта, спецпредставника Німеччини з місцевого самоврядування. До Венеційської комісії, чекаємо відповідь", - підкреслив Кличко.

Він нагадав, що законопроєкт "слуг" про столицю суперечить Конституції. Ще у 2003 році Конституційний суд виносив рішення, що обраний киянами київський міський голова повинен бути призначений головою Київської міської державної адміністрації.

"Якщо виконавча і законодавча влада об’єднані, то мер, якого люди обрали з його програмою, має можливість реалізовувати те, що пообіцяв. І цей мер - відповідальний виключно перед громадою міста. А які ризики несе цей закон? По-перше, він суперечить Конституції. І ми будемо оскаржувати його і звертатися до киян. Звертатись з простим питанням: ви хочете, щоб вам призначали владу згори? Чи хочете мати демократичне право обирати владу в своєму місті? Я переконаний, що кияни хочуть обирати людину, яка відповідатиме перед ними за зміни у їх будинку, мікрорайоні, районі, місті. А не щоб їм спускали згори призначенця Банкової", - підкреслив Кличко.

Лідер "УДАРу" також зазначив, що Україна має впроваджувати європейські стандарти життя і європейські закони.

"Якщо наміри, які декларують сьогоднішні депутати Верховної Ради чи їх головнокомандувачі щодо продовження реформ - щирі, то в Конституції зрозуміло прописано, що Україна рухається в європейському напрямку розвитку. І нам потрібні європейські закони, нам потрібні європейські стандарти життя. Нам не потрібно робити помилок. Будь ласка, відправте законопроєкт до Венеціанської комісії, до Ради Європи. Переконайтеся у відповідності цього закону європейським принципам самоврядування. А не так - ми зараз спробуємо, а потім будемо виправляти помилки", - зауважив мер Києва.