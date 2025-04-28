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Кличко принимает участие в Конгрессе ЕНП, где обсудят безопасность Европы и поддержку Украины

Понедельник 28 апреля 2025 13:45
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Кличко принимает участие в Конгрессе ЕНП, где обсудят безопасность Европы и поддержку Украины Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко принимает участие в Конгрессе Европейской народной партии, который проходит в эти дни в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на персональном сайте Виталия Кличко.

"Украина сегодня борется не только за свою свободу, но и за безопасность всей Европы. Местное самоуправление играет ключевую роль в этой борьбе - в устойчивости наших общин, в восстановлении городов, в обеспечении помощи людям. Наш голос должен звучать сейчас на всех международных платформах. Потому что будущее Украины - это будущее всего европейского сообщества", - подчеркнул Виталий Кличко.

Конгресс ЕНП (EPP Congress 2025) соберет лидеров государств, политических сил, местного самоуправления, депутатов Европарламента и общественных деятелей. Участники будут обсуждать ключевые вызовы для Европы, поддержку Украины в войне против российской агрессии и дальнейшее усиление европейского единства.

Во время Конгресса мэр Киева проведет ряд встреч с европейскими лидерами и партнерами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, укрепление устойчивости украинских городов и планы их послевоенного восстановления.

Предполагается, что Конгресс ЕНП станет важной платформой для координации совместных действий в защите демократических ценностей, безопасности на европейском континенте, в противостоянии экстремизму и популизму.

Европейская народная партия - крупнейшая и самая влиятельная общеевропейская политическая сила, основанная в 1976 году. Насчитывает 84 партии-члена и партнера из 43 стран, защищает ценности и принципы сильной и демократической, прозрачной и объединенной Европы. ЕНП последовательно поддерживает целостность и суверенитет нашей страны, а также движение Украины в ЕС.

Партия УДАР является ассоциированным членом Европейской народной партии и входит в нее уже более десяти лет - с 2013-го.

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Виталий Кличко
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