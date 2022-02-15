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Голкіпер "Калгарі" та два бомбардири: НХЛ оголосила трьох зірок тижня

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Вівторок 15 лютого 2022 12:41
Голкіпер "Калгарі" та два бомбардири: НХЛ оголосила трьох зірок тижня Фото: Якоб Маркстром (USA TODAY Sports)
Автор: Антон Федорців

Національна хокейна ліга визначила тріо найкращих виконавців за підсумками попереднього тижня. Найбільше вразив воротар "Калгарі Флеймз" Якоб Маркстром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер НХЛ.

Нападник "Нью-Джерсі" Ніко Гішір став третьою зіркою тижня. У попередні сім днів він провів 4 матчі регулярного чемпіонату. В активі швейцарця 6 пунктів (5 шайб+1 передача).

Другою зіркою став форвард "Коламбуса" Патрік Лайне. Його 3 голи та 3 асисти забезпечили "Блю Джекетс" 3 перемоги в трьох поєдинках.

Нарешті переможцем у номінації став голкіпер "Калгарі" Якоб Маркстром. Шведський воротар допоміг "Флеймз" здобути 3 перемоги в матчах проти "Вегаса", "Торонто" й "Айлендерс". Маркстром оформив 1 шатаут і відбив 93 кидки в свої ворота з 97-ми.

До слова, на вихідних "Сокіл" перестріляв "Кременчук" у центральному матчі УХЛ.

Крім того, раніше підбили підсумки 14 лютого на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Лідерство в медальному заліку втримала Норвегія.

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