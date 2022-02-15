Голкіпер "Калгарі" та два бомбардири: НХЛ оголосила трьох зірок тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер НХЛ .

Нападник "Нью-Джерсі" Ніко Гішір став третьою зіркою тижня. У попередні сім днів він провів 4 матчі регулярного чемпіонату. В активі швейцарця 6 пунктів (5 шайб+1 передача).

Другою зіркою став форвард "Коламбуса" Патрік Лайне. Його 3 голи та 3 асисти забезпечили "Блю Джекетс" 3 перемоги в трьох поєдинках.

Нарешті переможцем у номінації став голкіпер "Калгарі" Якоб Маркстром. Шведський воротар допоміг "Флеймз" здобути 3 перемоги в матчах проти "Вегаса", "Торонто" й "Айлендерс". Маркстром оформив 1 шатаут і відбив 93 кидки в свої ворота з 97-ми.