В "Киевстаре" пока не могут назвать сроки возобновления работы

"Киевстар" еще не сообщал о никаких сроках на самом деле. Очень мощная атака хакера на виртуальную инфраструктуру компании. Частично разрушена ИТ-инфраструктура. Поэтому мы еще сейчас находимся в проработке вопроса, сколько времени займет восстановление. Потому никаких стейтментов мы еще не делали", - сказал он.

Кроме того, в сети появилось и видеообращение Комарова, где он косвенно отмечает, что за атакой на "Киевстар" есть российский след.

"Война с Россией имеет много измерений, и одно из них в киберпространстве", - заявил гендиректор компании.

По его словам, для уяснения обстоятельств и последствий противоправных действий вмешательства в деятельность сети "Киевстар" привлек представителей правоохранительных органов и специальных госслужб.

"Киевстар обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться услугами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание и поддержку", - добавил Комаров.

Сбой в "Киевстар" из-за хакерской атаки

Напомним, что сегодня произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Причиной тому - хакерская атака на ядро сети.

В результате большого сбоя в "Киевстар" по всей стране абоненты зафиксировали отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Кроме того, нет доступа в интернет.

Вместе с тем сбой в "Киевстар" привел и к другим проблемам в разных уголках страны, связанных с уличным освещением, работой "горячих линий", оплатой проезда и работы терминалов, а также банкоматов.

Детальнее об этом читайте в материале "Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда возобновят связь".