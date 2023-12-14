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"Киевстар" начал восстанавливать мобильный интернет: доступен уже в одной области

Фото: "Киевстар" начал восстанавливать мобильный интернет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оператор "Киевстар" начал восстанавливать по Украине мобильный интернет после масштабного сбоя из-за атаки хакеров. Он уже доступен в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевстар" в Facebook.

Как пишут в компании, по состоянию на сейчас:

  • более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории заработали;
  • абоненты могут воспользоваться голосовыми звонками;
  • услугу "Домашний интернет" активировали;
  • начали восстанавливать услуги мобильной передачи данных. 

"Первой областью, где мы восстановили мобильный интернет, стала Ивано-Франковская", - уточняет оператор. 

В компании добавили, что услуги восстанавливают постепенно, чтобы избежать перегрузки сети. В некоторых населенных пунктах могут возникать кратковременные сложности с качеством связи, но специалисты оперативно их устраняют. 

В "Киевстаре" напомнили, что если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, нужно: 

  • перезагрузить телефон;
  • включить и выключить "авиарежим". 

Что предшествовало 

Напомним, во вторник, 12 декабря, у "Киевстара" начался масштабный сбой. Абоненты не могли получить доступ к интернету, пропала связь.

Позже стало известно, что причиной сбоя стала хакерская атака, которую, вероятно, провели россияне. Расследованием занялась Служба безопасности Украины. 

Более детально о сбое можете узнать в материале РБК-Украина

 

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