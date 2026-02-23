"Киевстар" повышает цену на один из тарифов: что изменится с 1 марта

Тариф SIM для устройств

Речь идет о тарифе SIM для устройств. В то же время "Киевстар" увеличивает объем услуг в пакете. Отныне абоненты будут получать:

до 50 МБ интернета в день (ранее - 30 МБ);

до 50 SMS в день по Украине (было 30);

до 50 минут в день в сети (было 30).

Сервисы "Государство в смартфоне" и "Знание без границ" останутся без тарификации.

Роуминг

В рамках услуги "Роуминг как дома" также увеличат объемы:

50 МБ в день (общие с украинским пакетом);

50 SMS в день;

50 минут в день на все входящие звонки.

Исходящие звонки на номера в Украине и стране пребывания будут стоить 1 грн за минуту.

SMS за границу - 10 грн за пакет из 10 сообщений (действует до конца суток). Если пакет закончится или на счету недостаточно средств - 5 грн за одно SMS.

Для контрактных абонентов стоимость передачи данных по технологии CSD и факсимильных сообщений после использования нетарифицированного объема возрастет с 0,50 грн до 1 грн за минуту.

Изменения касаются абонентов предоплаты и контракта тарифа SIM для устройств.

Повышение тарифов "Киевстара"

Ранее мы писали о том, что оператор готовит повышение тарифов на весну 2026 года. Цены на тарифные планы, которые не менялись более года, поднимут из-за значительного роста расходов компании: от 60% подорожания электроэнергии для бизнеса до одиннадцатикратного увеличения объемов топлива для генераторов во время блэкаутов.

В комментарии РБК-Украина оператор не называл, каких именно пакетов коснется подорожание, но в СМИ сообщали, что изменения могут коснуться семи старых тарифов.

Стоимость тарифов, предварительно, вырастет на 50-90 грн. Абоненты, которых коснется повышение, могут выбирать дополнительные услуги, менять тариф на более подходящий или перейти с подписки на контракт.