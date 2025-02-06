ua en ru
Чт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

АМКУ разрешил "Киевстару" купить Uklon

Четверг 06 февраля 2025 18:23
UA EN RU
АМКУ разрешил "Киевстару" купить Uklon Фото: АМКУ разрешил "Киевстару" купить Uklon (uklon.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил телекоммуникационной компании "Киевстар" приобрести сервис такси Uklon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы АМКУ Павла Кириленко.

"Частному акционерному обществу "Киевстар" предоставили разрешения на приобретение контроля над компанией "UKLON LTD" и обществами с ограниченной ответственностью "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина", - сообщил Кириленко.

По его словам, решение по пяти заявлениям "Киевстара" было принято 6 января на заседании АМКУ.

"Комитет пришел к выводу, что действия ЧАО не приведут к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков (онлайновой рекламы, организации перевозок легковым автотранспортом и услуг по доставке товаров)", - добавил Павел глава АМКУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что консорциум инвесторов во главе с компанией французского миллиардера Ксавье Ниеля закрыл сделку по приобретению и слиянию украинского оператора мобильной связи Lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар Антимонопольный комитет Украины Uklon
NEWS
Первые Mirage 2000 уже в Украине: что известно о самолетах, которые передала Франция
Первые Mirage 2000 уже в Украине: что известно о самолетах, которые передала Франция
DAILY
Между минами и ракетами. Как бизнес страхует и перевозит грузы в Черном море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Между минами и ракетами. Как бизнес страхует и перевозит грузы в Черном море