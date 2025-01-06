"Киевстар" анонсировал изменения в тарифах уже в январе: что ждет пользователей

Ведущий украинский оператор телекоммуникаций "Киевстар" обновляет условия некоторых тарифов предоплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В "Киевстар" рассказали, что с 15 января 2025 года обновляют некоторые условия тарифов предоплаты. Изменения будут касаться:
Отмечается, что речь идет о таких тарифах мобильного оператора:
"Напоминаем, что оплата за день снимается только, если абонент пропустил основную оплату тарифа", - отметили в компании.
Уточняется, что стоимость дневного пакета составит 30 гривен/день, а абонент получит до конца суток:
"В странах "Роумінг як вдома" также будут действовать безлимитные звонки на "Киевстар" и все входящие, а безлим интернет будет работать на скорости до 0,8 Мбит/с", - объяснили в пресс-службе оператора.
Сообщается также, что еще несколько изменений произойдут в тарифах "LOVE UA Пісня 2024" и "LOVE UA Сила 2024".
"Будет унифицирована оплата интернета сверх тарифного объема. Например, когда закончились гигабайты тарифа, ранее абоненты получали дополнительные 500 МБ за 20 гривен в день пользования. Сейчас за такую же стоимость будет предоставляться безлимитный интернет без ограничения скорости. В странах "Роумінг як вдома" стоимость интернета сверх тарифного объема составит 8 копеек за 1 мегабайт (0,08 гривны/1 МБ)", - рассказали абонентам.
Кроме того, "приятное изменение в наполнении" будет касаться тарифа "ТВІЙ Безлім".
"Теперь абонентам этого тарифа будут предоставляться дополнительные 12,2 ГБ для пользования интернетом в странах "Роумінг як вдома". Также несколько изменится перечень стран для звонков за границу из Украины. Теперь тарифные минуты будут действовать на номера Бельгии, Норвегия и Швеция, а на номера Узбекистана, Израиля и Китая будут действовать стандартные тарифы", - подытожили в компании.
Напомним, в декабре 2024 года большое количество абонентов начало переносить свои номера - менять мобильных операторов из-за сообщений о резком повышении тарифов.
Так, в начале декабря мобильный оператор "Киевстар" заявил о повышении платы за свои услуги в среднем на 25%.
Несколько позже Vodafone также предупредил абонентов об изменении стоимости ряда своих тарифов (хотя уже на следующий день решил отсрочить объявленные ранее изменения).
Учитывая такую ситуацию, предлагаем вам узнать, как повысятся тарифы и сколько будет стоить мобильная связь в 2025 году.
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