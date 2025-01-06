"Киевстар" анонсировал изменения в тарифах уже в январе: что ждет пользователей

Что изменится для абонентов "Киевстар"

В "Киевстар" рассказали, что с 15 января 2025 года обновляют некоторые условия тарифов предоплаты. Изменения будут касаться:

дневного наполнения

стоимости тарифов

Отмечается, что речь идет о таких тарифах мобильного оператора:

"ТВІЙ Безлім"

"ТВІЙ Максимум"

"LOVE UA Магніт"

"LOVE UA Світло 2024"

"LOVE UA Свобода 2024"

"LOVE UA Безлім 2024"

"LOVE UA Пісня 2024"

"LOVE UA Сила 2024"

"Напоминаем, что оплата за день снимается только, если абонент пропустил основную оплату тарифа", - отметили в компании.

Уточняется, что стоимость дневного пакета составит 30 гривен/день, а абонент получит до конца суток:

безлимитный интернет - без ограничения скорости

безлимитные звонки в сети "Киевстар"

"В странах "Роумінг як вдома" также будут действовать безлимитные звонки на "Киевстар" и все входящие, а безлим интернет будет работать на скорости до 0,8 Мбит/с", - объяснили в пресс-службе оператора.

Сообщается также, что еще несколько изменений произойдут в тарифах "LOVE UA Пісня 2024" и "LOVE UA Сила 2024".

"Будет унифицирована оплата интернета сверх тарифного объема. Например, когда закончились гигабайты тарифа, ранее абоненты получали дополнительные 500 МБ за 20 гривен в день пользования. Сейчас за такую же стоимость будет предоставляться безлимитный интернет без ограничения скорости. В странах "Роумінг як вдома" стоимость интернета сверх тарифного объема составит 8 копеек за 1 мегабайт (0,08 гривны/1 МБ)", - рассказали абонентам.

Кроме того, "приятное изменение в наполнении" будет касаться тарифа "ТВІЙ Безлім".

"Теперь абонентам этого тарифа будут предоставляться дополнительные 12,2 ГБ для пользования интернетом в странах "Роумінг як вдома". Также несколько изменится перечень стран для звонков за границу из Украины. Теперь тарифные минуты будут действовать на номера Бельгии, Норвегия и Швеция, а на номера Узбекистана, Израиля и Китая будут действовать стандартные тарифы", - подытожили в компании.