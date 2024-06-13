В Киеве закрывали на вход несколько станций "синей" ветки метро: что известно
"Синяя" линия метрополитена, а именно станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" временно закрыты на вход для пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
"На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - пояснили в метрополитене.
Движение поездов на линии организовано от станции "Лыбидская" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".
Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Обновлено в 21:18.
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что движение поездов по синей линии восстановлено
"Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы", - пояснили в КГГА.
Напомним, что это не первый похожий несчастный случай в метро. В начале года в Киеве на вход закрыли сразу три станции метро. Тогда причиной стало падение человека на путях.
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