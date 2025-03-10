В Киевской области сбивают российские беспилотники

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении администрации в Telegram-канале в полночь.

Жителей области просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, и просят помнить о важности соблюдения информ-тишины.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности, оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении КОВА.

Заметим, перед этим из-за угрозы вражеских дронов-камикадзе воздушная тревога была объявлена также в городе Киеве.

Кроме того, в Воздушных силах в 00:06 заявили, что в районе города Киева заметили вражеский беспилотник. Жителей столицы просят находиться в укрытиях.

Дроновые атаки

Как сообщалось ранее, вечером 9 марта был зафиксирован запуск российскими оккупантами ударных дронов в направлении Украины для очередной воздушной атаки. Во многих областях из-за угрозы "Шахедов" объявили тревогу.

Напомним также, минувшей ночью российские террористы также атаковали дронами Киев и Киевскую область. Из-за вражеских воздушных ударов были повреждены в двух районах.