В Киевской области сбита российская ракета (фото)

Ракету оккупантов сбили украинские военные над одним из районов Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.
"Пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива", - рассказал он.
Небытов призвал всех оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Обновлено 10.37. По данным главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, силы ПВО сбили несколько вражеских объектов над регионом.
"Киевская область продолжает стоять на защите столицы. Силами ПВО сбито несколько вражеских объектов. Опасность не миновала. Воздушная тревога продолжается", - рассказал он.
Как сообщалось, жителей Киевской области предупредили о работе сил ПВО в субботу, 22 октября.
Также самолет ВСУ сбил вражескую ракету над Днестровским районом Черновицкой области, она упала в озеро.
Напомним, утром, 22 октября, Россия прибегла к очередному массированному удару по Украине. В ряде областей раздались взрывы, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет. Детальнее - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.