В Киевской области сбита российская ракета (фото)

Ракету оккупантов сбили украинские военные над одним из районов Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram .

"Киевская область продолжает стоять на защите столицы. Силами ПВО сбито несколько вражеских объектов. Опасность не миновала. Воздушная тревога продолжается", - рассказал он.

Обновлено 10.37. По данным главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, силы ПВО сбили несколько вражеских объектов над регионом.

Небытов призвал всех оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

"Пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива", - рассказал он.

Как сообщалось, жителей Киевской области предупредили о работе сил ПВО в субботу, 22 октября.

Также самолет ВСУ сбил вражескую ракету над Днестровским районом Черновицкой области, она упала в озеро.

Напомним, утром, 22 октября, Россия прибегла к очередному массированному удару по Украине. В ряде областей раздались взрывы, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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