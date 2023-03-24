ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области угроза вражеских дронов, - ОВА

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 00:18
В Киевской области угроза вражеских дронов, - ОВА Фото: В Киевской области угроза вражеских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Киевской области в ночь на 24 марта существует угроза атаки вражеских беспилотников. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"Оставайтесь в укрытиях. Берегите себя и близких вам людей", - подчеркнули в областной военной администрации.

Стоит отметить, что граждане должны находиться в хранилищах, пока не будет данных об отбое воздушной тревоги.

Напомним, 22 марта РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области . В результате атаки оккупантов погибли 9 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война России против Украины
NEWS
Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия
Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая