В Киевской области прозвучали взрывы, загорелся объект критической инфраструктуры

В одном из населенных пунктов Киевской области сегодня утром, 14 января, произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВ Алексея Кулебы.

"Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры есть вспышка. На месте работают соответствующие службы", - отметил Кулеба. Руководитель Киевской ОВА также заявил, что по предварительной информации пострадавших в результате пожара нет.