В Киевской области прозвучали взрывы, загорелся объект критической инфраструктуры

В одном из населенных пунктов Киевской области сегодня утром, 14 января, произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВ Алексея Кулебы.
"Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры есть вспышка. На месте работают соответствующие службы", - отметил Кулеба.
Руководитель Киевской ОВА также заявил, что по предварительной информации пострадавших в результате пожара нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве и Запорожье сегодня, 14 января, рано утром раздались взрывы . Воздушная тревога объявлена только в Запорожской области.
Позже в ВСУ заявили, что утренние звуки взрывов в Киеве не связаны с наступлением кафиров , а также какими-либо другими военными действиями. Об их причине будет сообщено дополнительно.
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