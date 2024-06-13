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В Киевской области уже сутки тушат предприятие, которое загорелось из-за атаки РФ

Фото: ликвидация пожара после обстрела РФ в Киевской области (dsns.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на 7:00 продолжается ликвидация пожара на предприятии в Киевской области, который возник примерно в то же время 12 июня в результате ракетного и дронового удара по Украине со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

На месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Напомним, в ночь на 12 июня РФ атаковала территорию Украины ударными дронами и крылатыми ракетами.

В Киевской области, согласно информации Киевской областной военной администрации, из-за падения обломков начался пожар на промышленном предприятии. Об обломках какого именно объекта идет речь, там не уточнили. В ликвидации пожара в самом начале было задействовано более 105 человек и 30 единиц техники.

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