В Киевской области "выравнивается" ситуация со светом. В трех районах будет под вечер

Свет в Киевской области к вечеру появится в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. Если это произойдет, без электроснабжения в регионе останутся менее 50% потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы во время телемарафона.

"Сейчас ситуация выравнивается... Под вечер ожидаем хорошие новости в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах", - рассказал он.

По словам Кулебы, если это произойдет, то без света будет меньше половины региона.

"Будут продолжаться ремонтные работы в части Фастовского района, Бучанском и Вышгородском районах. На данный момент вышли на 60% отключений", - добавил Кулеба.