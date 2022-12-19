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В Киевской области разоблачили подпольную табачную фабрику

Фото: в Киевской области разоблачили подпольную табачную фабрику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В одном из населенных пунктов Бориспольского района Киевской области полицейские разоблачили деятельность подпольной табачной фабрики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

"Фабрика" работала в закрытом режиме, а ее работники – вахтовым методом. Чтобы избежать появления нежелательных гостей, по периметру производства и в радиусе нескольких километров от него дежурили так называемые "фишкары".

Чтобы скрыть потребление большого количества энергоресурсов при производстве и обеспечить круглосуточную работу, владельцы установили дизельную подстанцию.

В Нацполиции сообщили, что складское помещение было оборудовано необходимым оборудованием и производственными линиями, мощности которых позволяли производить до 50 000 пачек сигарет в сутки. Готовую продукцию сбывали под видом известных торговых марок на территории Киевской и Полтавской областей.

От такой деятельности бюджет Украины ежемесячно не дополучал 40 миллионов гривен в виде уплаты акцизного налога.

Оперативники и следователи при силовой поддержке спецназовцев ДСР 14 декабря прекратили деятельность подпольной табачной фабрики и изъяли:

  • промышленную линию для производства сигарет;
  • сушильное оборудование;
  • свыше 7 тонн табака;
  • 168 тысяч пачек готовой продукции;
  • картонные коробки для фасовки.

Общая сумма изъятого оборудования и сигарет составляет около 15 миллионов гривен.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции открыли уже около 50 тысяч дел по фактам совершения военных преступлений на территории Украины.

Ранее мы писали, что Национальная полиция Украины разоблачила российский фейк о "пожаре" в одном из "Пунктов несокрушимости" в Киеве.

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