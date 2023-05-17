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В Киевской области взорвался газ в многоэтажке, пострадала женщина

Фото: в Киевской области взорвался газ в многоэтажке, пострадала женщина (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Татьяна Степанова

В селе Коцюбинское Киевской области в одной из квартир жилой многоэтажки взорвался газ. В результате инцидента пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова.

Как выяснили правоохранители, 45-летняя женщина хотела подогреть еду. Когда она зажгла газовую плиту, произошел взрыв. Женщина получила травму головы, ожоги лица, рук и ног.

В момент трагедии в соседней комнате спала 14-летняя дочь потерпевшей. Она не пострадала.

В квартире повреждено окно на балконе, межкомнатные стены и входная дверь.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, следователи начали досудебное расследование.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что от взрыва газового баллона в частном доме в Броварах пострадали два человека.

Также ранее мы писали, что в Запорожье произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате инцидента ранения получила пожилая женщина.

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