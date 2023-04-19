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В Броварах взорвался газ в частном доме: двое пострадавших

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Бровары, Среда 19 апреля 2023 18:35
В Броварах взорвался газ в частном доме: двое пострадавших Фото: в Броварах взорвался газ в частном доме (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 19 апреля, от взрыва газового баллона в частном доме в Броварах пострадали два человека. Они госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова.

"Сегодня в Броварах, в результате неосторожной эксплуатации газовой плиты травмировались 41-летняя женщина и 42-летний мужчина, жильцы дома", - говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в больнице с ожогами лица и рук. Полиция начала уголовное производство.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Запорожье произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате инцидента ранения получила пожилая женщина.

Также ранее мы писали, что в Кодыме Одесской области в многоквартирном доме на 2 этажа произошел взрыв газового баллона. Один человек погиб.

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