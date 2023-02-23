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В Киевской области сработала система ПВО

Фото: в Киевской области сработала система ПВО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киевской области 23 февраля во время воздушной тревоги сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"Жители Киевской области! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до отбоя", - говорится в сообщении.

В настоящий момент неизвестно по какому именно воздушному объекту отработали Воздушные силы.

Напомним, днем в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В сети в это время сообщили о неизвестном объекте в воздухе.

Ранее в разведке сообщили, что российские войска готовятся к ракетному удару на 23-24 февраля. Но отметили, что он будет небольшой.

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Киевская областьПВОВоздушные силы УкраиныВойна в Украине