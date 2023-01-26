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В Киевской области сегодня будут уничтожать боеприпасы, возможны взрывы

Фото: в Киевской области сегодня будут уничтожать боеприпасы, возможны взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Вышгородском районе Киевской области сегодня, 26 января, будут уничтожены взрывоопасные предметы. Возможны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

"В Вышгородском районе сегодня, 26 января, будут уничтожаться взрывоопасные предметы", – говорится в сообщении.

Поэтому, как добавляют в КОВА, в некоторых общинах Киевской области могут быть слышны звуки взрывов.

Как сообщалось, в четверг, 26 января, в Житомирской области были слышны взрывы. Они плановые, их проводили военные ВСУ.

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