В Киевской области сегодня будут уничтожать боеприпасы, возможны взрывы

В Вышгородском районе Киевской области сегодня, 26 января, будут уничтожены взрывоопасные предметы. Возможны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
"В Вышгородском районе сегодня, 26 января, будут уничтожаться взрывоопасные предметы", – говорится в сообщении.
Поэтому, как добавляют в КОВА, в некоторых общинах Киевской области могут быть слышны звуки взрывов.
Как сообщалось, в четверг, 26 января, в Житомирской области были слышны взрывы. Они плановые, их проводили военные ВСУ.
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