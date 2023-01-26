ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрывы в Житомирской области не связаны с ракетной атакой, - ОВА

Новина українською →
Житомир, Четверг 26 января 2023 10:09
Взрывы в Житомирской области не связаны с ракетной атакой, - ОВА Фото: в Житомирской области раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 26 января, в Житомирской области слышны взрывы. Они плановые, их проводят военные ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Звуки взрывов в Житомирской области - плановые работы наших военных. Сохраняйте спокойствие!" - рассказал он.

Ракетная атака России на Украину 26 января

На данный момент Россия массировано атакует Украину ракетами. Во всех областях объявлена воздушная тревога. В части регинов отключили свет из-за ракетной угрозы.

По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, что РФ выпустит по Украине более 30 ракет. В частности, российские войска выпустили в сторону Киева 15 ракет. Все воздушные цели были уничтожены силами ПВО.

Взрывы прогремели в Винницкой области, Киеве, Одесском районе. В Винницкой области есть попадания, но к счастью, без пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир вибухи
NEWS
Игнат об атаке на Украину: ожидаем более 30 ракет
Игнат об атаке на Украину: ожидаем более 30 ракет
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света