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В Киевской области ситуация с электроснабжением сложная, - глава ОВА

Фото: Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА (vechirniykyiv)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области применяются экстренные отключения электричества согласно решению "Укрэнерго", что является вынужденным шагом. Когда появится возможность выхода на плановые отключения, будет известно утром 17 ноября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Экстренные аварийные отключения - это вынужденные выключения. Их невозможно предусмотреть и составить графики. Утром специалисты смогут дать прогноз того, когда сможем выйти на отключение по графику", - заявил чиновник.

При этом глава ОВА предупреждает, что в Киевской области неделя в плане отключений света "будет тяжелой".

На объектах критической инфраструктуры есть генераторы и альтернативные источники питания. Кроме того, продолжает ликвидация последствий вчерашних вражеских массированных ракетных обстрелов.

"Прошу отнестись с пониманием к сложной ситуации. Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией системы", - обратился Кулеба к киевлянам.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что восстановление некоторых объектов энергетики может занять до двух недель.

Напомним, что из-за самой большой атаки в истории энергетики по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно - аварийные отключения.

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Киевская областьУкрэнерговідключеня світла