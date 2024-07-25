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В Киевской области силы ПВО сбивают вражеские беспилотники

Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области этой ночью были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. По воздушным целям противника ведется работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

В администрации заявили об отражении воздушной атаки в регионе в 02:50.

Отметим, что в области тревога из-за угрозы вражеских дронов-камикадзе была объявлена почти час назад, но сигнал тревоги в столице раздался в 02:40.

Военные информировали о "Шахедах" над территорией Киевской области.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении КОВА.

Жителей региона призывают находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину - не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

Добавим, как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники в Киевской области направлялись в сторону Василькова / Калиновки, а также на Борисполь.

Атака "Шахедов" ночью 25 июля

Напомним, российские оккупанты в ночь на 25 июля запустили по территории Украины ударные беспилотники, предварительно типа "Шахед". Во многих областях была объявлена ​​воздушная тревога.

Вражеские дроны фиксировались на юге, севере, центре страны, а также частично на востоке.

Также во время фиксации ударных беспилотников над Черниговской областью были слышны взрывы в городе Чернигов.

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Киевская областьПВОАтака дронов