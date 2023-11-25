ua en ru
Сб, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области силы ПВО работают по дронам-камикадзе

Суббота 25 ноября 2023 02:49
UA EN RU
В Киевской области силы ПВО работают по дронам-камикадзе Фото: в Киевской области силы ПВО работают по дронам-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В воздушном пространстве Киевской области зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе, сообщают о работе украинских сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

В КГВА добавили, что ПВО работает в пригородах столицы, и призвали не публиковать кадры работы сил ПВО.

Комбинированные атаки РФ по территории Украины

Российская армия почти каждую ночь пытается атаковать Украину, запуская дроны-камикадзе иранской разработки, а также ракеты различных модификаций.

Сообщается, что прошлой ночью захватчики выпустили три "Шахеда" с юго-восточного направления. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские дроны.

Оккупанты пока не наносят массовых атак, как в прошлом году. Разведка считает, что россияне накапливают ресурсы для нанесения ударов по энергетике зимой. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что Россия могла накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область ПВО Вторжение России в Украину
NEWS
Мобилизация и демобилизация в Украине. Какие задачи получил Залужный и когда ждать решений
Мобилизация и демобилизация в Украине. Какие задачи получил Залужный и когда ждать решений
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах