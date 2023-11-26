В Киевской области школы перевели на дистанционку из-за непогоды

Такое решение было принято на оперативном заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.

"Заботимся об жителях области заранее. Чтобы не повлиять на коллапс на автодорогах и дать возможность соответствующим службам в случае снегопада оперативно расчищать дороги", - говорится в сообщении.

При этом жителей региона призвали по возможности остаться дома.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать по ссылке .

При этом завтрапо всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.

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