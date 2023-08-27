В Киевской области раздались взрывы: работает ПВО

Сообщение о работе ПВО поступило в 05:08 утра. В этот момент по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал всех не снимать работу ПВО.

Ракетная атака ночью 27 августа

В ночь на 27 августа оккупанты снова нанесли массированную воздушную атаку по территории Украины. Около 3:50 в воздушном пространстве была зафиксирована группа ракет, выпущенных из Ту-95МС.

Ракеты несколько раз меняли курс, сообщалось, что в Черкасской области ПВО работало по враждебным целям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.