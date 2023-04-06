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В Киевской области пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов"

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Четверг 06 апреля 2023 15:16
В Киевской области пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов" Фото: в Киевской области пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области пограничники обнаружили мужчину, который имел связи с так называемой "ДНР".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Правоохранители обнаружили фотографии, где мужчина позирует в форме "полиции "ДНР".

Свою причастность задержанный отрицает. По его словам, он сфотографировался во время застолья с пророссийским боевиком.

Версию задержанного будут проверять компетентные органы.

Фото: в Киевской области пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов" (t.me/DPSUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала еще трех прокремлевских интернет-агитаторов, публично оправдывавших вооруженную агрессию России.

Также недавно было сообщено о подозрении работающему на Кремль блоггеру Юрию Подоляку.

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