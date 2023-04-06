В Киевской области пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов"
В Киевской области пограничники обнаружили мужчину, который имел связи с так называемой "ДНР".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
Правоохранители обнаружили фотографии, где мужчина позирует в форме "полиции "ДНР".
Свою причастность задержанный отрицает. По его словам, он сфотографировался во время застолья с пророссийским боевиком.
Версию задержанного будут проверять компетентные органы.
Фото: в Киевской области пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов" (t.me/DPSUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала еще трех прокремлевских интернет-агитаторов, публично оправдывавших вооруженную агрессию России.
Также недавно было сообщено о подозрении работающему на Кремль блоггеру Юрию Подоляку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.