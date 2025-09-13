RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киевской области работают силы ПВО по вражеским дронам

Фото: в Киевской области работают силы ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией вражеских беспилотников, жителей региона призвали оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - отметили в Киевской ОГА.

Также жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности, и оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

 

Удары РФ по Украине в ночь на 13 сентября

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты в ночь на 13 сентября выпустили по Украине 164 дрона. Также россияне атаковали баллистикой. Как отметили в Воздушных силах, из всех дронов около 90 - это "Шахеды".

Силы ПВО обезвредили 137 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях

В частности, российские войска сегодня ночью, 13 сентября, атаковали Харьковскую область авиабомбами и беспилотниками. В результате удара повреждены дома и больница, есть пострадавшие. К ликвидации последствий были привлечены 37 спасателей и 9 единиц специализированной техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОКиевская областьДрони