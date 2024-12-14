В Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 06:08.

Жителей региона призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:17 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, темно-красным цветом в течение многих месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.