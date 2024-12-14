RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

Фото: украинцев призвали не делать фото и видеосъемку работы украинских военных (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 14 декабря, в Киевской области зафиксированы ударные дроны россиян. По вражеским воздушным целям работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 06:08.

Жителей региона призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:17 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, темно-красным цветом в течение многих месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

Напомним, этой ночью с 13 на 14 декабря в Киеве два раза объявили тревогу. Ее причиной стала угроза применения беспилотников.

Более того, в столице было слышно работу ПВО. Во время второй тревоги в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о падении обломков в Дарницком районе столицы. Однако позже написали, что информация о падении обломков не подтвердилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКиевская областьВойна в Украине