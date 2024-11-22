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За сутки РФ запустила по Украине более 110 дронов: как отработала ПВО

Пятница 22 ноября 2024 18:21
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За сутки РФ запустила по Украине более 110 дронов: как отработала ПВО Иллюстративное фото: ПВО сбила российские дроны 22 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За последние сутки Российская федерация запустила по территории Украины 114 воздушных целей. Это были беспилотники по типу "Шахед" и неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 17.30 противовоздушной обороной сбиты 64 вражеских беспилотника. Они были ликвидированы преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Силами ПВО были сбиты 64 вражеских дрона.

Пока известно, что 41 беспилотник был локационно потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Также два российских дрона вышли из воздушного пространства Украины в направлении России и Беларуси.

Воздушные удары РФ по Украине

Ранее мы писали, что последние массированные обстрелы с применением 120 ракет и 90 БПЛА по Украине росармия совершила 17 ноября.

А утром 21 ноября россияне запустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.

Больше о том, сколько ракет и дронов накопила РФ перед зимой – узнайте вматериале РБК-Украина.

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