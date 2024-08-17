В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам-камикадзе

В Киевской области в ночь на 17 августа идет работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации в регионе вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
В администрации призвали жителей Киевской области находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги, и рассказали об отражении защитниками неба "Шахедной" атаки.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении КОВА в Telegram.
Кроме того, в администрации просят граждан соблюдать информ-тишину.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что российские захватчики с вечера накануне запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".
По последним данным от командования Воздушных сил ВСУ, "Шахеды", в частности, двигались в Киевской области курсом на запад. А перед этим фиксировались на границе Киевской и Черниговской и Полтавской областей.
В мониторинговых группах писали, что "Шахеды" курсировали в Белоцерковском районе, направлялись в сторону Гостомеля и были замечены к северу от столицы.
Добавим, что перед тем около одиннадцати вечера военные предупреждали об угрозе ракетных атак врага с применением баллистики для ряда областей, в том числе и для Киевской. Однако через несколько минут было сообщено об отбое такой угрозы.
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