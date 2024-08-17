В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам-камикадзе

В администрации призвали жителей Киевской области находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги, и рассказали об отражении защитниками неба "Шахедной" атаки.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении КОВА в Telegram.

Кроме того, в администрации просят граждан соблюдать информ-тишину.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в публикации.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что российские захватчики с вечера накануне запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

По последним данным от командования Воздушных сил ВСУ, "Шахеды", в частности, двигались в Киевской области курсом на запад. А перед этим фиксировались на границе Киевской и Черниговской и Полтавской областей.

В мониторинговых группах писали, что "Шахеды" курсировали в Белоцерковском районе, направлялись в сторону Гостомеля и были замечены к северу от столицы.

Добавим, что перед тем около одиннадцати вечера военные предупреждали об угрозе ракетных атак врага с применением баллистики для ряда областей, в том числе и для Киевской. Однако через несколько минут было сообщено об отбое такой угрозы.