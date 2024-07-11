В Киевской области работает ПВО

По информации ОВА, ПВО в регионе работает по воздушным целям. В ведомстве призвали граждан придерживаться информационной тишины и не публиковать в сети работу украинских защитников.

Тем временем в Воздушных силах предупредили о российском беспилотнике в районе Киева. Он направляется к городу с восточного направления. При этом было известно о "Шахедах" на юге Киевской области, они летели в сторону Белой Церкви.

Также военные заявляли о крылатых ракетах на границе Киевской, Житомирской и Винницкой областей. Они направлялись в западном направлении.