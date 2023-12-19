В Киевской области работает ПВО

По сообщениям на канале, в воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в КОВА.

Сотрудники призвали граждан находиться в укрытиях и других безопасных местах во время воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в КОВА.

Атака "Шахедов" по Украине

Ночью 19 декабря в части Украины, в том числе в Киеве и области, объявили воздушную тревогу из-за запуска россиянами "Шахедов". В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БпЛа в Киевской области.

Ранее мы сообщали, что 16 декабря россияне запустили по Украине 31 "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили об сбитии 30 вражеских целей.