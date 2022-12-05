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В Киевской области ПВО сбила вражескую ракету, однако угроза продолжается

Фото: в Киевской области ПВО сбила вражескую ракету, однако угроза продолжается (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Над Киевской областью была сбита российская ракета. В то же время угроза удара продолжается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерала Андрея Небитова.

"Вражескую ракету сбили над одним из районов Киевщины. Спасибо силам ПВО за эффективную работу. Прошу всех оставаться в укрытиях. Ракетная угроза продолжается", - пишет Небитов.

Фото: в Киевской области ПВО сбила вражескую ракету, однако угроза продолжается (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.

В настоящее время в ряде областей сообщают о взрывах. Агентство продолжает обновлять всю имеющуюся информацию о масштабных обстрелах.

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