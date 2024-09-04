В Киевской области ПВО работает по ударным БПЛА

В ночь на 4 сентября Россия снова атакует Украину несколькими группами ударных дронов. Взрывы слышали в Сумах.

Перед тем, 3 сентября, российские оккупанты нанесли по Сумам удар управляемыми авиабомбами. В результате атаки пострадало здание одного из университетов.

Ракетный удар РФ по Полтаве

Утром 3 сентября россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Частично разрушены здания Института связи, больницы и несколько домов. По последним данным ГСЧС, 50 человек погибли, 271 человек пострадал.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Все детали о трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина.

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