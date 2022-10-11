В Киевской области усилят патрулирование в вечернее и ночное время: в чем причина

"Это связано с тем, что власти, местные органы власти и энергокомпании будут экономить электричество и снижать нагрузку на наши сети. Мы понимаем, что в темное время суток нужно помочь нашим гражданам безопасно дойти домой, чтобы в отношении них не было совершено преступление или административное правонарушение", - объяснил Небитов.

По словам начальника полиции Киевской области, у всех правоохранителей будут приборы освещения и другие технические средства, которые позволят им быть энергонезависимыми.

"То же касается и наших полицейских подразделений. Будут приняты все меры по обеспечению энергонезависимости, чтобы полиция могла эффективно работать 24/7, не зависела от тех критических обстоятельств, которые могут случиться или случились раньше на территории нашего обслуживания", - добавил Небитов.