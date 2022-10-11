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В Киевской области усилят патрулирование в вечернее и ночное время: в чем причина

Фото: в Киевской области усилят патрулирование в вечернее и ночное время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области усилят патрулирование улиц в вечернее и ночное время. Все из-за экономии электроэнергии в результате массированного ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника полиции Киевской области Андрея Небитова в комментарии для "Київщини 24/7 ".

"Это связано с тем, что власти, местные органы власти и энергокомпании будут экономить электричество и снижать нагрузку на наши сети. Мы понимаем, что в темное время суток нужно помочь нашим гражданам безопасно дойти домой, чтобы в отношении них не было совершено преступление или административное правонарушение", - объяснил Небитов.

По словам начальника полиции Киевской области, у всех правоохранителей будут приборы освещения и другие технические средства, которые позволят им быть энергонезависимыми.

"То же касается и наших полицейских подразделений. Будут приняты все меры по обеспечению энергонезависимости, чтобы полиция могла эффективно работать 24/7, не зависела от тех критических обстоятельств, которые могут случиться или случились раньше на территории нашего обслуживания", - добавил Небитов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам премьера Дениса Шмыгаля, десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве во время утреннего массированного обстрела 10 октября. Для их восстановления необходимо несколько дней.

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Киевская область