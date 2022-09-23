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В Киевской области предупредили о ночных заморозках

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Киевская область, Пятница 23 сентября 2022 11:04
В Киевской области предупредили о ночных заморозках Фото: В Киевской области предупредили о ночных заморозках (unsplash.com)
Автор: Валерия Полищук

Синоптики предупреждают о ночных заморозках на территории Украины. Они ожидаются в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА в Telegram.

По прогнозу синоптиков, ночные заморозки будут 24 и 25 сентября.

"В Киевской области ночью 24-25 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -3 градуса", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, что Карпаты продолжает засыпать снегом, вчера в украинских горах выпало до 80 см снега.

Кроме того, сегодня в Украине погода будет дождливой и туманной.

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