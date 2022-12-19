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В Киевской области после атаки дронов три района без света, есть перебои со связью

Фото: в Киевской области после атаки дронов три района без света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате сегодняшней атаки дронов три района Киевской области остались без света. Также в регионе фиксируют проблемы со связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в эфире телемарафона.

"Последствия достаточно серьезные, у нас есть пострадавшие, три человека. У нас есть поврежденные частные дома, объекты критической инфраструктуры. Могу констатировать, что очень хорошо отработала наша ПВО... Почти все, что летело, было сбито, но не на 100%", - сказал он.

Кулеба отметил, что в Киевской области сложная ситуация со светом, а после сегодняшних ударов три района пока обесточены.

"Последствия атаки существенны для Киевской области. Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы сейчас отключены от электроснабжения. Заживлена исключительно критическая инфраструктура", - объяснил глава ОВА.

Он предупредил, что в Киевской области могут возникать проблемы с мобильной связью. Кулеба напомнил, что в регионе работают "Пункты несокрушимости", где можно согреться и зарядить гаджеты.

Напомним, сегодня российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В небе над Киевом зафиксировали 23 беспилотника, из них 18 сбили силы ПВО.

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