В Киевской области возможны звуки взрывов. Работают спасатели

В Киевской области продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Звуки взрывов возможны в Бучанском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

Как сообщалось, в воскресенье, 9 апреля, произошло несколько взрывов возле временно оккупированного Токмака Запорожской области. Известно о 6 "хлопках".

Как отмечают в КОВА, поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов.

"Сегодня, 10 апреля, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

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