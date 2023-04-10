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В Киевской области возможны звуки взрывов. Работают спасатели

Фото: в Киевской области возможны звуки взрывов 10 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Звуки взрывов возможны в Бучанском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Сегодня, 10 апреля, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в КОВА, поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!", - добавляют в администрации.

Как сообщалось, в воскресенье, 9 апреля, произошло несколько взрывов возле временно оккупированного Токмака Запорожской области. Известно о 6 "хлопках".

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